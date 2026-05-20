Stellantis e Dongfeng rafforzano la loro collaborazione avviata più di trent’anni fa, annunciando la creazione di una nuova joint venture dedicata al mercato europeo. L’accordo prevede l’assemblaggio di veicoli in Francia, con l’obiettivo di ampliare la presenza nel continente. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore automobilistico e coinvolge investimenti e strategie di produzione condivisa tra le due aziende. La partnership mira a sviluppare modelli e tecnologie in un mercato in evoluzione.

Stellantis e Dongfeng accelerano e rilanciano una collaborazione che dura da oltre trent’anni. I due gruppi hanno infatti firmato un memorandum d’intesa non vincolante con l’obiettivo di creare una nuova joint venture europea dedicata ai veicoli a nuova energia, cioè auto elettriche e ibride plug-in. L’accordo, per il momento, resta subordinato alla firma definitiva dei contratti operativi e alle approvazioni necessarie. Un passaggio strategico per Stellantis e Dongfeng. Si tratta comunque di un passaggio strategico importante per entrambe le aziende. Da un lato Stellantis punta ad ampliare l’offerta di modelli elettrificati competitivi a livello di prezzo e tecnologia, sfruttando l’enorme ecosistema cinese dei NEV (New Energy Vehicles). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis-Dongfeng, nuova joint venture per l’Europa: rischi e speranze della mossa. L’assemblaggio auto? In Francia

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