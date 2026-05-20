Stellantis annuncia joint venture europea con Dongfeng

Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante, annunciato di recente. L'accordo riguarda una joint venture europea tra le due aziende, ma al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali termini o piani specifici. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza indicazioni su tempi o modalità di realizzazione del progetto. La collaborazione tra le due società rappresenta un passo importante nel settore automobilistico, anche se non sono stati divulgati ulteriori approfondimenti.

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(Adnkronos) – Stellantis e Dongfeng Group hanno recentemente firmato un memorandum d'intesa non vincolante. Le due parti prevedono di espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni, con l'intenzione di creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l'ingegneria dei veicoli a nuova. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Joint venture con arabi, preoccupazione su futuro LeonardoJOINT VENTURE CON ARABI, PREOCCUPAZIONE SINDACATI SU FUTURO LEONARDO A FOGGIA E GROTTAGLIE. Stellantis, torna l'ipotesi di un asse con DongfengTorna alla ribalta il colosso cinese Dongfeng, tra l'altro azionista di Stellantis con una quota residua intorno all'1%, per un possibile accordo con... Stellantis annuncia joint venture europea con DongfengGestirebbe vendite e distribuzione veicoli a marchio Voyah nei mercati Ue, la produzione di nuovi veicoli Dongfeng a Renne ... adnkronos.com Stellantis-Dongfeng, si amplia l'alleanza: una joint venture per produrre in Europa e vendere le VoyahLe due società firmano un memorandum per la distribuzione e la produzione di veicoli del costruttore cinese: allo studio l'assegnazione di nuovi modelli a Rennes ... quattroruote.it 05/12 DWAY annuncia la partnership con Stellantis reddit