Joint venture con arabi preoccupazione su futuro Leonardo

I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alle prospettive future di alcune strutture di Leonardo situate a Foggia e Grottaglie, a seguito dell'annuncio di una joint venture con partner arabi. La notizia ha suscitato attenzione tra i lavoratori, che temono possibili cambiamenti nelle condizioni occupazionali e nella gestione delle attività. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata da parte dell'azienda.

JOINT VENTURE CON ARABI, PREOCCUPAZIONE SINDACATI SU FUTURO LEONARDO A FOGGIA E GROTTAGLIE. INCONTRO CON REGIONE PUGLIA Sul tavolo, ancora una volta, il destino dei siti pugliesi di Grottaglie e Foggia della Business Unit Aerostrutture di Leonardo, asset industriali strategici per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. Nel corso della riunione, la FIOM ha illustrato le proprie preoccupazioni rispetto all’ipotesi di una joint venture con il fondo sovrano PIF. Una prospettiva che, se confermata, potrebbe tradursi negli anni in un progressivo indebolimento del controllo pubblico su un settore ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, interamente radicato nel Sud Italia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Joint venture con arabi, preoccupazione su futuro Leonardo Notizie correlate La joint venture Leonardo-Rheinmetall consegna i primi mezzi all’Esercito. Tutti i dettagliLeonardo e Rheinmetall hanno consegnato all’Esercito i primi veicoli corazzati prodotti dalla joint venture Lrmv. La cerimonia di consegna dei carrarmati Lynx realizzati dalla joint venture Leonardo-RheinmetallI primi quattro carrarmati del sistema Lynx ‘As is’, realizzati dalla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, sono stati consegnati all’Esercito... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al banchetto di Hormuz. Pedaggi e joint venture, è già salito l'appetito per lo Stretto; E Point Zero Holding Rsc Ltd e Adani Green Energy Limited siglano un accordo di joint venture; Tregua in Iran. Israele bombarda il Libano; Leonardo potrebbe unirsi all'Ucraina nella produzione di droni? L'ipotesi dall'incontro Meloni-Zelensky. Leonardo, definita una joint venture con Edge negli Emirati ArabiL’accordo prevede dal 2026 una struttura societaria con il 51 per cento detenuto dal gruppo emiratino della difesa e il 49 per cento dalla società italiana. Leonardo ed Edge, il gruppo emiratino della ... lettera43.it Gas, Bp si allea con gli Emirati Arabi: joint venture con Adnoc per sfruttare il gnl in EgittoLa nuova società prenderà il nome di Arcius Energy e si concentrerà sullo sviluppo del gnl nel paese nord-africano | Snam, ok dalla Commissione Ue al riassetto di Adriatic Lng. I dettagli dell’accordo ... milanofinanza.it ++La Commissione Ue assegna 180 milioni di euro per il cloud sovrano a 4 fornitori europei: : Post Telecom con i suoi partner CleverCloud e OVHcloud, StackIT, Scaleway e infine Proximus, che collabora con S3NS (una joint venture di Thales e Google Clou x.com Stellantis dice addio all'idrogeno e potrebbe versare fino a 235 milioni di euro per uscire da #Symbio, la joint venture sulle celle a combustibile condivisa con Michelin e FORVIA. L’operazione porterà a una nuova struttura azionaria, con Michelin e Forvia cia facebook