Durante un'intervista alla Rai, un dirigente della Juventus ha commentato un colloquio con il presidente di una società. Ha riferito che l'obiettivo principale, secondo il presidente, è tornare a ottenere vittorie. Ha anche confermato che l’allenatore attuale è considerato adatto alla squadra e ha spiegato le ragioni di questa scelta. La discussione ha riguardato sia il rinnovo contrattuale che le strategie future del club.

di Francesco Spagnolo Locatelli ai microfoni della Rai ha parlato sia del rinnovo che della necessità di tornare a vincere con la Juventus. Le dichiarazioni del bianconero. Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Rai. Il capitano della Juve si è soffermato sul rinnovo e non solo. RINNOVO – « L’ho detto, è un orgoglio per quello che sono riuscito ad ottenere ed è una responsabilità grandissima perché è chiaro che giocare per questa maglia, indossare la fascia da capitano sia esclusivamente un privilegio ». VINCERE CON LA JUVE – « Mi auguro chiaramente che servi prima a vincere perché è un obiettivo che abbiamo. È la prima cosa che mi ha detto John Elkann che la cosa importante è tornare a vincere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli alla Rai: «Elkann mi ha detto che la cosa importante è tornare a vincere. Spalletti l’uomo giusto? Sì, vi spiego perché»

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