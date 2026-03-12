Luca Marrone | Conte faceva volare i tavolini nello spogliatoio alla Juve manca uno come lui Mia cessione? Un sollievo vi spiego perché
Luca Marrone, ex giocatore della Juventus, ha raccontato che l’allenatore Antonio Conte era noto per il suo carattere focoso, arrivando a far volare i tavolini nello spogliatoio durante le sessioni di allenamento. Marrone ha anche commentato la sua cessione, definendola un sollievo e spiegando i motivi di questa decisione. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla gestione dello spirito di squadra.
