Secondo fonti recenti, Stati Uniti e Israele avevano interesse a sostenere l’ascesa di Mahmoud Ahmadinejad come nuovo leader dell’Iran. L’ex presidente iraniano, noto per posizioni dure e radicali in passato, avrebbe manifestato disponibilità a collaborare con queste nazioni durante il suo mandato. La notizia si basa su dichiarazioni di fonti anonime che riferiscono incontri e dialoghi tra le parti coinvolte. Non ci sono conferme ufficiali sui dettagli di questa possibile strategia politica o sugli esiti di tali rapporti.

Nei primi giorni della guerra in Medio Oriente, Donald Trump disse che uno degli obiettivi degli attacchi all’Iran era provocare un cambio di regime. Il piano fallì e Trump cambiò pubblicamente gli obiettivi della guerra. Ma Stati Uniti e Israele avevano individuato, contattato e assoldato l’uomo che sarebbe dovuto diventare il nuovo leader di un regime iraniano più collaborativo con l’amministrazione statunitense: Mahmoud Ahmadinejad, presidente iraniano dal 2005 al 2013, allora ultra conservatore con posizioni radicali contro Israele e gli Stati Uniti, ma negli ultimi anni sempre più critico verso il suo stesso regime, sorvegliato e praticamente messo agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Stati Uniti e Israele volevano Mahmoud Ahmadinejad come nuovo leader dell’Iran

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