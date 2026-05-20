Questa sera va in onda su Rai1 uno dei film più acclamati dalla critica,Comandante, conPierfrancesco Favino. La pellicola è del 2023 e la regia è firmata da Edoardo De Angelis. Pierfrancesco Favinoqui interpreta Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini durante la seconda guerra mondiale. Il film ha vinto un premio per la miglior scenografia e poi diverse candidature ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Salvatore Todaroè al comando del sommergibileCappellininel pieno della Seconda Guerra Mondiale. È il 1940 e l’Atlantico è un territorio ostile, un’enorme distesa d’acqua in cui ogni ombra può nascondere un nemico.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Comandante, stasera il film con Favino su Rai1: la trama

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