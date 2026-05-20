Starbucks Corea nella bufera | una campagna pubblicitaria deriderebbe una pagina buia della storia del Paese

Starbucks Corea si trova al centro di una polemica dopo la diffusione di una campagna pubblicitaria che ha suscitato forti reazioni. L'amministratore delegato dell’azienda è stato licenziato in seguito alle proteste di diverse persone, che accusano la campagna di aver scherzato su un episodio molto violento della storia del paese. La vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico e ha portato alla decisione di rimuovere la pubblicità e di sospendere il dirigente.

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Son Jung-hyun, amministratore delegato di Starbucks Corea, è stato licenziato a causa delle grandi proteste sorte dopo una campagna pubblicitaria che, secondo diverse persone, avrebbe ironizzato su un episodio molto violento della storia della Corea del Sud. Tutto ha avuto inizio quando la divisione locale della celebre catena di caffetterie ha presentato una promozione su alcuni bicchieri termici, indicandola come “Tank Day”, letteralmente “giorno del carro armato”. La campagna pubblicitaria di Starbucks Corea che ha indignato persino il presidente Lee Jae Myung. A far storcere il naso, oltre al nome, è stato il tempismo: l’iniziativa è cominciata proprio il giorno dell’anniversario di un massacro contro la popolazione civile, compiuto dall’esercito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Starbucks Corea nella bufera: una campagna pubblicitaria deriderebbe una pagina buia della storia del Paese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La campagna di Starbucks Corea che ha apparentemente ironizzato su un massacroNell'anniversario della repressione della rivolta di Gwangju del 1980 ha presentato una linea di bicchieri chiamati “tank”, carro armato... Milan, Ravezzani durissimo contro società e dirigenza: “La pagina più buia della storia rossonera”In un clima già particolarmente teso attorno al mondo Milan, anche le dichiarazioni di Fabio Ravezzani hanno contribuito ad alimentare ulteriormente...