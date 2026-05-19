La campagna di Starbucks Corea che ha apparentemente ironizzato su un massacro

In occasione del 43° anniversario della repressione della rivolta di Gwangju, una nota catena di caffetterie ha lanciato una nuova linea di prodotti. La campagna pubblicitaria ha attirato l'attenzione per aver utilizzato immagini e parole che molti hanno interpretato come una battuta sulla tragedia del 1980. La reazione pubblica e sui social media si è concentrata sulla sensibilità del tema, mentre l'azienda ha spiegato di aver voluto omaggiare il ricordo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le intenzioni dietro la scelta creativa.

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