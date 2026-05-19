La campagna di Starbucks Corea che ha apparentemente ironizzato su un massacro
In occasione del 43° anniversario della repressione della rivolta di Gwangju, una nota catena di caffetterie ha lanciato una nuova linea di prodotti. La campagna pubblicitaria ha attirato l'attenzione per aver utilizzato immagini e parole che molti hanno interpretato come una battuta sulla tragedia del 1980. La reazione pubblica e sui social media si è concentrata sulla sensibilità del tema, mentre l'azienda ha spiegato di aver voluto omaggiare il ricordo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le intenzioni dietro la scelta creativa.
Nell'anniversario della repressione della rivolta di Gwangju del 1980 ha presentato una linea di bicchieri chiamati “tank”, carro armato L’amministratore delegato di Starbucks Corea Son Jung-hyun è stato licenziato dopo le molte proteste suscitate da una campagna pubblicitaria che sembrava ironizzare su un episodio violento della storia della Corea del Sud. La divisione locale della catena di caffetterie ha infatti presentato una promozione su alcuni bicchieri termici da caffè presentandola come “Tank Day”, giorno del carro armato, proprio nell’anniversario di un massacro compiuto dall’esercito sudcoreano contro la popolazione civile. Il senso della pubblicità era sottolineare quanto fossero capienti i bicchieri, visto che “tank” significa anche serbatoio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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