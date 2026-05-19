D-Orbit lancia il casco mandaloriano | la tecnologia comasca porta Star Wars nello spazio

D-Orbit, azienda con sede a Fino Mornasco, ha sviluppato un nuovo dispositivo chiamato “casco mandaloriano”, che sarà impiegato in alcune missioni spaziali. La tecnologia comasca, creata dall’azienda, permette di migliorare le operazioni di gestione dei satelliti e dei moduli spaziali. L’annuncio è arrivato questa settimana, con dettagli sulla collaborazione tra D-Orbit e alcune agenzie spaziali. La presenza di questa innovazione nella tecnologia spaziale italiana rappresenta un passo avanti nel settore.

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Fino Mornasco (Como), 19 maggio 2026 – La Disney nello spazio grazie alla tecnologia comasca. Per mandare in orbita un carico speciale: il ’ casco mandaloriano ’ simbolo della saga di “Star Wars“ con cui lanciare “The Mandalorian and Grogu“, film che arriverà nelle sale cinematografiche italiane domani, con Pedro Pascal e Sigourney Weaver, prodotto dal Lucasfilm di Walt Disney Company. Il viaggio è avvenuto grazie a Wayfinder, la 22esima missione commerciale di Ion Satellite Carrier, il “taxi spaziale“ con cui la società D-Orbit porta in orbita i satelliti dei propri clienti. Il progetto. Un progetto fatto di tecnologia sofisticatissima e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - D-Orbit lancia il “casco mandaloriano”: la tecnologia comasca porta Star Wars nello spazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Star Wars: torna il Mandaloriano, biglietti già in vendita!Le sale cinematografiche italiane si preparano a ospitare, a partire dal 20 maggio, il nuovo capitolo cinematografico della saga di Star Wars con... Star Wars a Nola: quiz night al The Space Cinema prima del film sul MandalorianoMercoledì 20 maggio, al The Space Cinema di Nola, gli appassionati della saga di Star Wars potranno vivere un'esperienza fuori dall'ordinario prima...