Secondo le ultime informazioni sulla durata, il film delle nuove avventure di Din Djarin e Grogu risulta essere il più breve tra quelli della saga degli ultimi vent'anni. La pellicola, che si concentra sui personaggi noti per la serie televisiva, ha una durata complessiva inferiore rispetto agli altri film prodotti in questo periodo. Questa scelta di produzione ha suscitato diverse reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Secondo le ultime informazioni sulla durata del film, quello sulle nuove avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu sarà il film più breve realizzato per il franchise dai tempi di The Clone Wars Nelle ultime ore, è stata ufficialmente resa nota la durata di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film di Star Wars in uscita nelle sale. Si tratta del film più breve della saga degli ultimi 18 anni. Il film proseguirà le avventure di Din Djarin, che avrà ancora il volto di Pedro Pascal, e del piccolo Grogu, il quale probabilmente svilupperà ulteriormente i suoi poteri della Forza. Quanto dura The Mandalorian and Grogu La durata del film è stata resa nota sui siti web di diverse catene di cinema, tra cui AMC e Cinemark.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu è il film Star Wars più corto degli ultimi 20 anni

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