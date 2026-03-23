In un nuovo video promozionale del film vengono confermati i veri nemici che Din Djarin e Grogu dovranno affrontare in questa nuova ed entusiasmante avventura in arrivo al cinema Din Djarin e il suo pupillo si troveranno ad affrontare diversi antagonisti nella loro prossima avventura in The Mandalorian and Grogu. Disney ha pubblicato un nuovo trailer del film Star Wars, confermando i cattivi del film. A sette anni dalla conclusione della trilogia sequel di Star Wars con L'ascesa di Skywalker, la galassia lontana lontana è pronta a tornare sul grande schermo. I villain del nuovo film Star Wars rivelati Dopo un tentativo poco convincente di promuovere il film, tra cui lo strano spot del Super Bowl uscito a febbraio, Disney e Lucasfilm si sono impegnate a promuovere adeguatamente il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu, ora sappiamo chi sono i villain del nuovo film Star Wars

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