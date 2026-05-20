Stangata schivata | l' Ue trova l' accordo per i dazi con gli Usa

L'Unione europea ha approvato l'attuazione dell'accordo sui dazi siglato con gli Stati Uniti lo scorso estate. L'intesa permette di evitare ritorsioni commerciali da parte americana e di mettere fine a tensioni che duravano da mesi. Con questa decisione, le due parti hanno stabilito le condizioni per la rimozione di alcune tariffe e l'avvio di nuovi meccanismi di cooperazione commerciale. La firma dell'accordo rappresenta una tappa importante nella gestione delle dispute tra le due economie.

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