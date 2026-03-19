Si sblocca l’intesa sui dazi primo via libera del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa | Se Trump sale sopra il 15% salta tutto

Il Parlamento europeo ha dato il suo primo via libera alla ratifica dell’accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti, firmato la scorsa estate in Scozia da Donald Trump e Ursula von der Leyen. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e stallo, con l’intesa che rimane soggetta a condizioni specifiche, tra cui un limite del 15% sui tariffe. Se questa soglia viene superata, l’accordo potrebbe essere annullato.

Dopo mesi di stallo, è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’ accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti, siglato la scorsa estate in Scozia da Donald Trump e Ursula von der Leyen. L’intesa non è mai stata vista di buon occhio da molti leader del Vecchio Continente ed è stata criticata da diversi osservatori come una resa di Bruxelles ai diktat della Casa Bianca. A Strasburgo, il tema ha infuocato il dibattito politico, con la Sinistra europea che è arrivata addirittura a proporre una mozione di sfiducia (non approvata) per far dimettere l’intera Commissione europea. Primo via libera del Parlamento Ue. Il via libera europeo all’intesa sui dazi sarebbe dovuta arrivare già a inizio anno, ma le minacce di Trump sulla Groenlandia spinsero gli eurodeputati a rinviare il voto a data da destinarsi. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Groenlandia contesa, il Parlamento Ue annuncia lo stop all’intesa sui dazi Usa siglata con Trump. Ma intanto l’Italia di Meloni si smarca Dazi, Weber (Ppe): «Il Parlamento Ue sospende l’intesa con gli Usa sui dazi. Chi gioca con la Groenlandia gioca con la Nato»Il Parlamento europeo si prepara a sospendere l’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Altri aggiornamenti su Si sblocca l'intesa sui dazi primo via... Argomenti discussi: Dazi, si sblocca il voto sull’accordo con gli Usa. Partiti divisi a Bruxelles. Dazi, primo via libera del Parlamento europeo all’accordo Usa-Ue. Una settimana al voto dell’AulaROMA – L’accordo sui dazi Usa-Ue ha ottenuto stamane 19 marzo il primo via libera del Parlamento Europeo, e la prossima settimana verrà votato in Assemblea Plenaria, giovedì 26 marzo. La Commissione p ... repubblica.it Dazi, primo via libera del Parlamento Ue alla ratifica dell’accordo tra Ue-Usa. Ecco cosa succede oraDopo una serie di rinvii si sblocca il voto sui dazi all’Eurocamera. Per la presidente Metsola l’ok definitivo arriverà nella mini plenaria del 25-26 marzo. Inserite delle clausole di salvaguardia ant ... milanofinanza.it