L’Ue ha firmato l’accordo sui dazi con gli Usa

L’Unione Europea ha dato il suo via libera all’accordo commerciale e tariffario con gli Stati Uniti, firmando un documento provvisorio che attua l’intesa di Turnberry. La firma è avvenuta in una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti del Parlamento Europeo e degli stati membri. L’accordo riguarda la regolamentazione dei dazi e delle relazioni commerciali tra le due parti e entra in vigore in via temporanea. La firma segue i negoziati avviati nelle ultime settimane tra le istituzioni europee e americane.

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