L’Ue ha firmato l’accordo sui dazi con gli Usa
L’Unione Europea ha dato il suo via libera all’accordo commerciale e tariffario con gli Stati Uniti, firmando un documento provvisorio che attua l’intesa di Turnberry. La firma è avvenuta in una cerimonia a cui hanno partecipato rappresentanti del Parlamento Europeo e degli stati membri. L’accordo riguarda la regolamentazione dei dazi e delle relazioni commerciali tra le due parti e entra in vigore in via temporanea. La firma segue i negoziati avviati nelle ultime settimane tra le istituzioni europee e americane.
Ok dell’Unione Europea all’accordo commerciale e tariffario con gli Stati Uniti. I membri del Parlamento Europeo e gli stati membri hanno firmato un documento provvisorio che attua l’accordo di Turnberry. Ad annunciarlo la presidenza cipriota dell’Ue: «Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull’attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025», si legge in una nota della presidenza. L’Unione e gli impegni. «Oggi, l’Unione europea mantiene i suoi impegni», ha dichiarato Michael Damianos, ministro dell’Energia, del Commercio e dell’Industria di Cipro, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Ue, in un comunicato che annuncia il via libera. 🔗 Leggi su Open.online
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