La regione toscana sta controllando lo stato di avanzamento dei cantieri Pinqua nella Valle del Serchio, parte dei fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo è verificare i lavori di rigenerazione urbana e le infrastrutture finanziate con le risorse del Pnrr, mentre l’amministrazione regionale continua a seguire da vicino l’andamento dei progetti.

Gli assessori Nardini e Boni hanno ispezionato nuove opere pubbliche. Stanziati oltre 23 milioni destinati ad alloggi o parchi GARFAGNANA – L’amministrazione regionale toscana prosegue l’attività di monitoraggio sulle infrastrutture finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nella giornata di ieri, 3 marzo, una delegazione istituzionale composta dall’assessora al Diritto alla casa, Alessandra Nardini, e dall’assessore all’urbanistica, Filippo Boni, ha condotto un esteso sopralluogo tecnico nei territori della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. L’iniziativa locale, denominata Abitare la Valle del Serchio, vede operare in veste di soggetti attuatori le Unioni dei Comuni della Garfagnana e della Valle del Serchio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fondi Pnrr e rigenerazione urbana: la Regione verifica l’avanzamento dei cantieri Pinqua nella Valle del Serchio

Airola sotto accusa: cantieri, fondi e criticità nella gestione urbana, l’opposizione chiede visione e programmazione.Airola, tra cantieri fantasma e fondi persi: l’opposizione accusa una gestione senza visione Airola, pittoresca cittadina sannita incastonata tra le...

Rigenerazione urbana. Fondi da ’Toscana diffusa’Nuovo impulso alla rigenerazione urbana dei piccoli comuni toscani grazie al progetto ’Toscana Diffusa’.

Una selezione di notizie su Fondi Pnrr.

Temi più discussi: Villa La Quiete rinasce: AERtetto nelle coperture del compendio; PNRR a Varese. Le opere completate e in via di ultimazione; Progetti di Rigenerazione Urbana in Provincia di Trapani; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Fondi Pnrr per la modernizzazione di 5 farmacie del RavennateRavenna Farmacie ha ottenuto contributi per le sedi di Porto Corsini, Marina di Ravenna, Fornace Zarattini, Porto Fuori e Casemurate ... ravenna24ore.it

A Varese il PNRR diventa cantieri, scuole e servizi: ecco le opere completate e quelle in arrivoPresentati i dati sull'avanzamento delle opere finanziate dall'Europa: dal nuovo nido di Giubiano alla rivoluzione scolastica e sportiva nel quartiere di San Fermo ... varesenews.it

Chiaramente, i fondi Pnrr dettano tempi stringenti e i prossimi mesi, sulla carta, dovrebbero essere quelli per finalizzare le opere anche se probabilmente non tutti i lavori potranno essere conclusi alla soglia di scadenza #Gela #Attualita facebook

I fondi Pnrr oramai sfumati, il progetto sarà ridimensionato #Rimini #Attualita x.com