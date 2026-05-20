Stalker con braccialetto elettronico | arrestato 51enne a Giardini Naxos

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Giardini Naxos per aver violato le restrizioni imposte dal braccialetto elettronico. In precedenza, aveva minacciato una persona con parole e comportamenti psicologicamente aggressivi, e durante un incontro avvenuto ad aprile, avrebbe compiuto un'aggressione fisica all’interno dell’abitazione. Le autorità hanno notificato il provvedimento dopo aver riscontrato più violazioni alle misure di tutela che gli erano state imposte.

?? Punti chiave Come sono passate le minacce psicologiche all'aggressione fisica in casa? Cosa ha scatenato la violenza dell'uomo durante l'incontro di aprile? Perché il magistrato ha scelto proprio il braccialetto elettronico? Quali dettagli hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l'escalation??? In Breve Aggressioni fisiche e minacce con pistola avvenute nel mese di aprile. Indiziato residente ad Aci Sant’Antonio arrestato su disposizione del GIP di Messina. Intervento . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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