Sottoposto a braccialetto elettronico ma girava senza geolocalizzatore | arrestato stalker seriale a Novellara

Un uomo di 55 anni, sottoposto al provvedimento di sorveglianza con braccialetto elettronico, è stato arrestato a Novellara per stalking. I Carabinieri lo hanno fermato mentre si trovava per strada senza il dispositivo di geolocalizzazione, nonostante fosse stato sottoposto a tale misura. L’uomo aveva perseguitato due donne e una minorenne.

Arrestato uno stalker seriale di 55 anni che aveva perseguitato due donne e una minorenne. I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre girava per le strade di Novellara senza il geolocalizzatore del braccialetto elettronico che gli era stato imposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gira senza "braccialetto", arrestato lo stalker di NovellaraNovellara (Reggio Emilia), 24 marzo 2026 – E’ stato arrestato lo stalker seriale, l’uomo di 55 anni, di Novellara, che da qualche tempo veniva... Scatta l'allarme del braccialetto elettronico, stalker arrestato a due passi dal lavoro della exLa tecnologia e la rapidità d'intervento hanno evitato che una storia di maltrattamenti potesse avere nuovi, pericolosi sviluppi. Approfondimenti e contenuti su Sottoposto a braccialetto elettronico... Temi più discussi: Violenze e minacce alla sua ex. Scatta il braccialetto elettronico; Noragugume, col braccialetto elettronico si avvicina alla ex compagna: arrestato; Minaccia i militari durante l’installazione del braccialetto elettronico: 47enne finisce in carcere; Violato il braccialetto, trovato con cocaina: arrestato 49enne. Arrestato uno stalker seriale: vittime scelte a casoPerseguitate due donne e una minorenne. I carabinieri lo hanno sorpreso senza il geolocalizzatore del braccialetto elettronico che gli era stato imposto ... rainews.it Violenze e minacce alla sua ex. Scatta il braccialetto elettronicoNuovo braccialetto elettronico ad un 31enne per maltrattamenti e minacce all’ex compagna, l’uomo sottoposto a misura cautelare con obbligo ... msn.com A seguito dell’infortunio riportato, è stato sottoposto a intervento chirurgico e ha già iniziato la sua sfida più importante: !! Il calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riparazione del tendine rot - facebook.com facebook Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno fatto emergere una lesione al flessore per Manu #Koné. Per Mati #Soulé il primo approccio in gruppo è previsto per la prossima settimana #ASRoma @tempoweb x.com