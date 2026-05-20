Stagione estiva alle porte lungomare ancora interdetto

Con l’estate ormai alle porte, il lungomare di Torrione rimane ancora chiuso al pubblico a causa delle condizioni di degrado della pavimentazione. Un lettore ha segnalato ripetutamente come la strada pedonale non sia stata ancora riparata, lasciando il tratto in uno stato di abbandono. La situazione si presenta invariata rispetto alle settimane precedenti, con le aree interessate ancora interdette e in attesa di interventi di ripristino.

Il Lungomare di Torrione versa ancora in precarie condizioni. E' la segnalazione di un lettore, che denuncia da tempo il mancato ripristino della pavimentazione. “Sono passati mesi ma nulla si è mosso. In tutto questo la stagione estiva è alle porte. Senza parole”. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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