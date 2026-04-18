Con l'arrivo delle prime giornate di sole e temperature che segnalano l'inizio dell'estate, in Puglia si registra già un fermento legato alla stagione balneare. Tuttavia, il settore dei servizi balneari si trova ancora in una situazione di incertezza a causa di norme non ancora definite, che rischiano di provocare una paralisi delle attività. La questione rimane aperta e al centro di molte discussioni tra operatori e autorità locali.

Con le prime giornate di sole e temperature che anticipano l'estate, la stagione balneare in Puglia è di fatto partita. Stabilimenti e lidi si preparano ad accogliere turisti e visitatori, con la finestra ufficiale fissata dalla Regione tra il 23 maggio e il 13 settembre. Eppure, dietro la ripartenza operativa, il comparto dei balneari vive una fase di profonda incertezza che rischia di condizionare non solo il presente, ma soprattutto il futuro. Il nodo resta quello delle concessioni demaniali marittime, con la scadenza del 2027 imposta dall’Unione europea. Una data che segna la fine del sistema delle proroghe e l’avvio delle gare pubbliche, ma che si avvicina mentre il quadro normativo resta ancora privo di una definizione chiara e condivisa.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Stagione estiva alle porte, ma in Puglia il caos balneari resta: «Norme certe o paralisi»

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