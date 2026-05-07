La stagione estiva è alle porte | il centro culturale cerca un nuovo gestore per il bar

Con l’arrivo dell’estate, il centro culturale di Ceglie Messapica cerca un nuovo gestore per il bar, in vista di un possibile incremento del turismo nella Valle d’Itria. La scelta mira a garantire servizi adeguati ai visitatori che affolleranno la zona nei prossimi mesi. La ricerca è aperta e si rivolge a chi intende gestire l’attività nel periodo estivo.

CEGLIE MESSAPICA - La stagione estiva si avvicina e con essa le prospettive di un significativo aumento del turismo nella Valle d'Itria. Ceglie Messapica, confermandosi tra le mete più attrattive della zona per la sua offerta culturale, enogastronomica e paesaggistica, si prepara ad accogliere un.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Cambodge et Thaïlande : temples sacrés et îles secrètes - Documentaire Voyage - AMP

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