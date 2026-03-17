La Curva dell’Ancona ha annunciato la presenza allo stadio per sostenere la squadra con l’obiettivo di vincere. La recente vittoria contro Giulianova rappresenta una delle più significative del campionato, portando la serie di risultati utili consecutivi a tredici. Con questa vittoria, i dorici hanno mantenuto il primo posto in classifica.

La vittoria di Giulianova è certamente una delle più importanti conquistate dall’ Ancona in questo campionato, oltre a costituire il tredicesimo risultato consecutivo e a permettere ai dorici di confermare il primato in classifica. Resta da attendere il recupero tra Teramo e Ostiamare per fare i conti dei vantaggi in classifica sulle due inseguitrici, ma intanto l’Ancona al Fadini ha dato un ulteriore segnale di forza, a sette giornate dalla conclusione del campionato. Ha sofferto nel primo tempo, per poi ritrovarsi, compattarsi e mostrare i muscoli e la propria rabbia agonistica nella ripresa, dove ha trovato i due gol che le hanno permesso di aggiudicarsi meritatamente la vittoria di fronte a un ottimo avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Testa già al Sora, la Curva: "Allo stadio per vincere"

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