Nuova caserma ecco la posa della prima pietra | Al centro sicurezza e tutela green
È stata posta la prima pietra di una nuova caserma situata nella zona di Zavattarello, in provincia di Pavia. La struttura sarà dedicata alle forze dell’ordine e al reparto Forestale, con l’obiettivo di garantire ambienti più moderni e più funzionali per le attività operative. L’edificio si inserisce in un’area in cui si combinano attività di sicurezza e tutela ambientale.
Zavattarello (Pavia), 30 marzo 2026 – “La nuova sede nasce per offrire spazi più moderni e funzionali, adeguati alle esigenze operative dell’Arma e del reparto Forestale, in un territorio dove sicurezza e tutela ambientale si incontrano ogni giorno”. Si spiega così la sentita partecipazione alla cerimonia, con gli interventi di numerose autorità civili, istituzionali e militari, che si è tenuta ieri mattina a Zavattarello, in via Vittorio Emanuele, per la posa della prima pietra della nuova caserma dei carabinieri e dei Forestali. I vertici presenti. Presenti il ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione Tommaso Foti, gli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
Via alla posa della prima pietra per la nuova sede della CedaspeCon la cerimonia di posa della prima pietra, nella zona industriale di Carpiano sono partiti i lavori per la costruzione della nuova sede di Cedaspe,...
Leggi anche: Nuova fabbrica del granchio blu. A marzo la posa della prima pietra
Approfondimenti e contenuti su Nuova caserma
Temi più discussi: Ex Manifattura Tabacchi, il cantiere vede la fine: ecco la nuova casa dei carabinieri di Bari; Nuova caserma, ecco la posa della prima pietra: Al centro sicurezza e tutela green; Ex caserma Perotti a Firenze, ecco il primo bando per la nuova Cittadella della sicurezza: fine lavori prevista nel 2030; Caiazzo. Casa di comunità al posto della nuova Caserma (che era) da costruire con mutuo trentennale.
Ex caserma Perotti a Firenze, ecco il primo bando per la nuova Cittadella della sicurezza: fine lavori prevista nel 2030Gara da 9,5 milioni per il progetto del polo per Polizia, Vigili del Fuoco e Finanza nella zona di via del Gignoro a Coverciano ... corrierefiorentino.corriere.it
Ex Manifattura Tabacchi, il cantiere vede la fine: ecco la nuova casa dei carabinieri di BariSopralluogo del sindaco Leccese nel cuore del Libertà: il polo della sicurezza sarà pronto ad aprile. I dettagli del progetto ... baritoday.it
PRESIDIO DI LEGALITÀ! A Zavattarello per la posa della prima pietra della nuova Caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali con il Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia", Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, il Comandante Pr - facebook.com facebook
Rio: la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri x.com