Nuova caserma ecco la posa della prima pietra | Al centro sicurezza e tutela green

È stata posta la prima pietra di una nuova caserma situata nella zona di Zavattarello, in provincia di Pavia. La struttura sarà dedicata alle forze dell’ordine e al reparto Forestale, con l’obiettivo di garantire ambienti più moderni e più funzionali per le attività operative. L’edificio si inserisce in un’area in cui si combinano attività di sicurezza e tutela ambientale.

Zavattarello (Pavia), 30 marzo 2026 – “La nuova sede nasce per offrire spazi più moderni e funzionali, adeguati alle esigenze operative dell’Arma e del reparto Forestale, in un territorio dove sicurezza e tutela ambientale si incontrano ogni giorno”. Si spiega così la sentita partecipazione alla cerimonia, con gli interventi di numerose autorità civili, istituzionali e militari, che si è tenuta ieri mattina a Zavattarello, in via Vittorio Emanuele, per la posa della prima pietra della nuova caserma dei carabinieri e dei Forestali. I vertici presenti. Presenti il ministro per gli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione Tommaso Foti, gli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova caserma, ecco la posa della prima pietra: “Al centro sicurezza e tutela green” Articoli correlati Via alla posa della prima pietra per la nuova sede della CedaspeCon la cerimonia di posa della prima pietra, nella zona industriale di Carpiano sono partiti i lavori per la costruzione della nuova sede di Cedaspe,... Leggi anche: Nuova fabbrica del granchio blu. A marzo la posa della prima pietra Approfondimenti e contenuti su Nuova caserma Temi più discussi: Ex Manifattura Tabacchi, il cantiere vede la fine: ecco la nuova casa dei carabinieri di Bari; Nuova caserma, ecco la posa della prima pietra: Al centro sicurezza e tutela green; Ex caserma Perotti a Firenze, ecco il primo bando per la nuova Cittadella della sicurezza: fine lavori prevista nel 2030; Caiazzo. Casa di comunità al posto della nuova Caserma (che era) da costruire con mutuo trentennale. Ex caserma Perotti a Firenze, ecco il primo bando per la nuova Cittadella della sicurezza: fine lavori prevista nel 2030Gara da 9,5 milioni per il progetto del polo per Polizia, Vigili del Fuoco e Finanza nella zona di via del Gignoro a Coverciano ... corrierefiorentino.corriere.it Ex Manifattura Tabacchi, il cantiere vede la fine: ecco la nuova casa dei carabinieri di BariSopralluogo del sindaco Leccese nel cuore del Libertà: il polo della sicurezza sarà pronto ad aprile. I dettagli del progetto ... baritoday.it PRESIDIO DI LEGALITÀ! A Zavattarello per la posa della prima pietra della nuova Caserma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali con il Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia", Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, il Comandante Pr - facebook.com facebook Rio: la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri x.com