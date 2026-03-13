Stadio della Roma via libera definitivo | quando la prima pietra

L'assemblea capitolina ha approvato definitivamente il Piano di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo Stadio della Roma situato a Pietralata. Con questa decisione, si è dato il via libera al progetto e si conosce ora la data prevista per la posa della prima pietra. La delibera riguarda la realizzazione dell'impianto, che coinvolge l'area di Pietralata, e rappresenta un passaggio importante per l'avvio dei lavori.

Via libera dall'assemblea capitolina alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo Stadio della Roma nell'area di Pietralata. L'approvazione è arrivata con 39 voti favorevoli, 5 astenuti e 0 contrari. "La prima pietra" del nuovo stadio della Roma, "noi la immaginiamo nella prima parte del 2027. È assolutamente possibile perché adesso abbiamo un Pfte di 30.000 pagine, il riconoscimento dell'interesse pubblico confermato dall'assemblea capitolina e quindi può partire speditamente il Pao (piano di assetto organizzativo) che grazie anche alla scelta di avere una struttura commessa italiana nella parte del governo, che spero potrà concretizzarsi nei prossimi giorni, sarà in qualche modo gestita con tempi più rapidi", ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stadio della Roma, via libera definitivo: quando la prima pietra Articoli correlati Stadio della Roma a Pietra, ok definitivo dell’Assemblea Capitolina. Gualtieri: “Ottimo affare per la città”Il Campidoglio ha approvato il progetto presentato dalla Roma per il nuovo stadio di Pietralata. Via libera definitivo del Campidoglio per lo stadio della Roma. Gualtieri: "Giornata storica"L'Assemblea capitolina ha approvato con trentanove voti a favore, cinque astenuti e nessun contrario la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed... Stadio della Roma, le reazioni dei tifosi Testaccio e Pietralata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stadio della Roma Temi più discussi: Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin pagheranno 66 mila euro l’anno di canone. Il comune: Non c'è nessuno sconto; Roma, nuovo stadio di Pietralata: domani l'ok alla fattibilità tecnico economica?; Stadio della Roma a Pietralata, i residenti si dividono tra chi sogna gli affari e chi teme: Sarà un caos; Nuovo stadio della Roma, la delibera arriva in aula il 13 marzo. Stadio della Roma, via libera definitivo del Campidoglio: quando la prima pietraVia libera dall'assemblea capitolina alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo Stadio della Roma nell'area di Pietralata. L'approvazione è arrivata con 39 voti ... iltempo.it Stadio della Roma: l'Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di fattibilitàAltro passo importante nel percorso che porterà alla costruzione del nuovo impianto che sarà casa del club giallorosso. L'annuncio del Sindaco Roberto Gualtieri sulla sua pagina Instagram ... gazzettaregionale.it Stadio della Roma, Gualtieri: "Prima pietra nei primi mesi del 2027". VIDEO #SkySport #Roma x.com Stadio della Roma a Pietralata, Fratelli d’Italia annuncia l’astensione in aula https://www.lacapitale.it/articolo/stadio-della-roma-a-pietralata-fratelli-ditalia-annuncia-lastensione-in-aula - facebook.com facebook