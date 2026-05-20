Spread Btp-Bund a 77 punti base i rendimenti tornano a crescere al 3,94%
Mercoledì 20 maggio, nei primi minuti di contrattazione dei mercati finanziari europei, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 77 punti base, segnando un lieve aumento rispetto all’apertura del giorno precedente. Contestualmente, i rendimenti dei Btp italiani sono risaliti al 3,94 per cento. Questa variazione si inserisce in un contesto di movimentazioni che coinvolgono le tensioni sui mercati obbligazionari europei e i cambiamenti nei tassi di interesse.
Nei primi minuti successivi all’apertura dei mercati finanziari europei di mercoledì 20 maggio, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è arrivato a 77 punti base, il leggera crescita rispetto all’apertura della giornata precedente. I rendimenti di entrambi i titoli sono cresciuti, con quelli italiani che hanno raggiunto il 3,94%. Anche nel resto d’Europa, i titoli di Stato hanno seguito traiettorie simili, con un aumento delle cedole medie ma un differenziale variabile solo di alcuni punti. Il conflitto in Iran, che sta determinando le variazioni recenti dello spread, continua a essere in stallo, mentre arrivano buone notizie sul fronte dei dazi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Lo spread va giù senza crescita. Ma perché | 803
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