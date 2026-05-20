Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 77 punti base, con un aumento del rendimento sui Btp. Questa crescita è collegata alle tensioni in Iran, che contribuiscono a un aumento dell'incertezza sui mercati finanziari. Il rapporto domanda-offerta dei Btp mostra segnali di fragilità, evidenziando una maggiore cautela tra gli investitori. La situazione internazionale e le dinamiche interne del mercato obbligazionario continuano a influenzare i costi del debito italiano.

? Domande chiave Come influenzerà la tensione in Iran il costo del debito italiano?. Perché il rapporto domanda-offerta dei Btp sta mostrando fragilità strutturale?. Quali rischi corre il bilancio dello Stato con i rendimenti al 4%?. Come cambierà lo spread se falliranno i colloqui di pace in Medio Oriente?.? In Breve Rendimento Btp al 3,94% con spread a 43 punti per Spagna e 64 per Francia.. Accordo commerciale UE-USA evita nuovi dazi dopo le negoziazioni in Scozia.. Aste Btp Short Term il 26 maggio, Bot il 27 e Btp medio-lungo il 28.. Rapporto domandaofferta per alcuni titoli sceso sotto la soglia minima di 1,50..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spread Btp a 77 punti: sale il rendimento per l’incertezza in Iran

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