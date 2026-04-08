Spread Btp-Bund in calo a 77 punti dopo il cessate il fuoco tra Iran e Usa

Nelle prime ore dell’8 aprile, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è sceso a 77 punti base, mentre durante la maggior parte del periodo di crisi in Medio Oriente si era mantenuto intorno a 90. La diminuzione si è verificata subito dopo l’annuncio di un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, influenzando così il mercato obbligazionario europeo.

Nelle prime ore dall’apertura dei mercati dell’8 aprile lo spread tra Btp e Bund tedeschi è calato a 77 punti, dopo essere rimasto vicino a 90 per quasi tutta la durata della guerra in Medio Oriente. L’annuncio di una trattativa avanzata per il cessate il fuoco e di una tregua di due settimane tra Iran e Usa ha tranquillizzato i mercati obbligazionari. Una notizia arrivata appena prima delle aste di inizio aprile. Il Tesoro può quindi sperare in rendimenti più bassi di Bot e Btp che metterà sul mercato, con una conseguente spesa sul debito che genereranno inferiore alle aspettative. Crolla lo spread, 77 punti dopo la tregua tra Iran e Usa. I mercati finanziari non attendevano altro che la notizia della riapertura dello stretto di Hormuz per far ripartire gli investimenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 77 punti dopo il cessate il fuoco tra Iran e Usa Spread Btp-Bund in calo a 95 punti, rendimenti sotto il 4%: cosa cambia per i BtpLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile, con una leggera riduzione rispetto all’apertura di ieri, anche nelle... Spread Btp-Bund in calo a 88 punti, Trump tranquillizza i mercati sull’IranLo spread tra Btp e Bund ha aperto a 88 punti base nella mattinata del 24 marzo, un netto calo rispetto ai 104 punti raggiunti durante la giornata di... Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund termina in discesa a 84,4 punti; Generali Asset Management: con la guerra in Iran lo spread BTP-Bund può crescere ancora; Spread Btp-Bund a 96 punti base, raccolti oltre 21 miliardi nelle aste di fine mese; *BOND: spread Btp/Bund chiude a 90,44 punti base. ***BTp: spread con Bund apre in forte calo a 77 punti, rendimento decennale 3,69%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Apertura in deciso calo per lo spread tra BTp e Bund. La tregua tra Usa e Iran raggiunta nella notte ... ilsole24ore.com Spread Btp-Bund in calo a 95 punti, rendimenti sotto il 4%: cosa cambia per i BtpLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è al secondo giorno di stabilità dopo una settimana particolarmente volatile ... quifinanza.it Borsa: seduta nervosa in Europa, listini in rosso. Spread Btp/Bund a 90 punti, gas sopra 53 euro #ANSA x.com Milano apre in calo dell’1,5%, come anche i principali indici europei. Lo spread Btp-Bund sale a 90 punti base - facebook.com facebook