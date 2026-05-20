Spotify elimina la classifica Viral 50 | così è cambiato il nostro modo di ascoltare musica

Spotify ha deciso di rimuovere le playlist Viral 50, sia a livello globale che nazionale. La piattaforma ha comunicato ufficialmente che queste playlist non sono più disponibili, segnando un cambiamento nelle modalità di scoperta musicale degli utenti. La decisione riguarda esclusivamente le playlist algoritmiche, mentre altri contenuti e funzionalità di Spotify restano invariati. La mossa ha suscitato reazioni tra gli ascoltatori e gli artisti, senza che siano stati forniti ulteriori motivi ufficiali.

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