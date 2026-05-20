Spotify elimina la classifica Viral 50 | così è cambiato il nostro modo di ascoltare musica
Spotify ha deciso di rimuovere le playlist Viral 50, sia a livello globale che nazionale. La piattaforma ha comunicato ufficialmente che queste playlist non sono più disponibili, segnando un cambiamento nelle modalità di scoperta musicale degli utenti. La decisione riguarda esclusivamente le playlist algoritmiche, mentre altri contenuti e funzionalità di Spotify restano invariati. La mossa ha suscitato reazioni tra gli ascoltatori e gli artisti, senza che siano stati forniti ulteriori motivi ufficiali.
Spotify ha annunciato la fine delle playlist algoritmiche Viral 50, sia nella versione internazionale, sia nelle nazionali. In questi anni ha cambiato il nostro modo di ascoltare la musica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Why Promise By Jimin Beat Drake — The Story Nobody Fully Told
Sullo stesso argomento
Al concerto per “vedere il maestro” o per “ascoltare la sinfonia”? L’epoca del direttore-star: come e perché oggi è cambiato il modo di fruire la musica classica dal vivoNegli ultimi anni, chiunque frequenti sale da concerto, festival o anche solo le pagine culturali dei grandi quotidiani avrà notato uno slittamento...
Come Spotify ha cambiato la musica (e chi l’ascolta): il ventennio dell’algoritmo, da Andrea Laszlo De Simone al K-popC’è un grande sconfitto nella storia della musica commerciale del terzo millennio ed è la pirateria.
Sanremo 2026 su Spotify: diffusa la classifica delle canzoni più ascoltate. Chi è primo?Nella classifica di Spotify dei brani di Sanremo 2026 più ascoltati, Fedez e Marco Masini e salgono sul podio con l’intensa Male necessario. Il duo, che lo scorso anno era salito sul palco ... iodonna.it
La classifica di Sanremo su Spotify, ecco i brani più ascoltati. Fedez-Masini al topSanremo, 26 febbraio 2026 – Sanremo 2026 ha già il suo vincitore (provvisorio). Anzi i vincitori. Stando alla classifica giornaliera (qui sotto in dettaglio) relativa al 25 febbraio Fedez & Masini ... quotidiano.net