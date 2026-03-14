Negli ultimi anni, chi frequenta sale da concerto, festival o legge le pagine culturali dei quotidiani ha notato un cambiamento nel modo di vivere la musica classica. Ora si parla spesso di “vedere il maestro” o di “ascoltare la sinfonia”, mentre in passato l’attenzione era rivolta principalmente al compositore. Questo spostamento di focus ha inciso sulla percezione e sull’esperienza del pubblico durante i concerti dal vivo.

Negli ultimi anni, chiunque frequenti sale da concerto, festival o anche solo le pagine culturali dei grandi quotidiani avrà notato uno slittamento silenzioso ma sostanziale: nel racconto della musica classica, il centro di gravità non è più il compositore, bensì il direttore d’orchestra. I programmi annunciano Mahler o Beethoven, certo, ma ciò che cattura l’attenzione è soprattutto chi li dirige. Il nome in grande non è più quello dell’autore, ma dell’interprete. È un cambiamento che dice molto non solo sullo stato della musica classica oggi, ma sul nostro modo più generale di consumare cultura. Per secoli il direttore è stato, almeno idealmente, una figura al servizio dell’opera: un mediatore, un regolatore di forze, qualcuno che doveva scomparire dietro la partitura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al concerto per “vedere il maestro” o per “ascoltare la sinfonia”? L’epoca del direttore-star: come e perché oggi è cambiato il modo di fruire la musica classica dal vivo

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