Come Spotify ha cambiato la musica e chi l’ascolta | il ventennio dell’algoritmo da Andrea Laszlo De Simone al K-pop

Da quando Spotify è stato lanciato vent’anni fa, il panorama musicale ha subito profonde trasformazioni. La piattaforma di streaming ha portato a un calo significativo della pirateria, che prima rappresentava una delle principali modalità di accesso alla musica. La sua diffusione ha rivoluzionato le abitudini degli ascoltatori, influenzato le scelte artistiche e modificato il modo in cui vengono distribuiti e promossi i brani. La presenza di algoritmi ha contribuito a personalizzare le playlist, cambiando il rapporto tra artista e pubblico.

C’è un grande sconfitto nella storia della musica commerciale del terzo millennio ed è la pirateria. Se si vuole tracciare un prima e un dopo l’avvento di Spotify - il più grande sito di streaming musicale globale, che giusto ieri ha compiuto 20 anni - non si può che partire da qui. Anzi, da prima. Undici luglio 2001: Napster, il primo sito di condivisione illegale di file musicali, viene definitivamente chiuso dalle autorità, in difesa del diritto d’autore dei musicisti e del diritto editoriale da parte delle etichette musicali. Sembrava la fine di un grande momento, il ritorno alla normalità, una grande restaurazione collettiva come ai tempi della fine delle radio pirata a fine anni ‘70.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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