Sporting Doumbia trattativa agli ultimi passaggi | intesa economica con il Venezia

L’acquisto di Issa Doumbia da parte dello Sporting è in fase di definizione finale. Dopo settimane di trattative, è stata raggiunta un’intesa economica con il Venezia, che prevede un pagamento di 20 milioni di euro più altri tre milioni di bonus. La cessione del calciatore sembra ormai vicina alla conclusione, con le parti che stanno completando gli ultimi dettagli per formalizzare l’accordo. La firma definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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