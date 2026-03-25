Centinaia di persone stanno ricevendo chiamate da operatori che propongono contratti molto vantaggiosi per energia elettrica e gas, nel tentativo di risparmiare sulle bollette. Queste chiamate si susseguono a ritmo intenso e coinvolgono un ampio numero di utenti, creando preoccupazioni tra i consumatori circa le offerte ricevute. Nessuna informazione ufficiale indica coinvolgimenti di società o enti specifici in queste pratiche.

Centinaia di persone stanno cadendo nella rete delle telefonate che bersagliano un po’ tutti offrendo contratti vantaggiosissimi soprattutto per le forniture di energia elettrica ed anche per il gas. "Purtroppo è vero – dice Leonardo Massi di Adiconsum che tutela i consumatori per la Cisl – e ne arrivano tutti i giorni di persone con la bolletta nelle mani con cifre da pagare esagerate". Faccia un esempio? "E’ di pochi giorni fa una coppia che vive anche in una casa sicuramente non grande che per la fornitura di gas di una sola mensilità si è vista arrivare una cifra da pagare di 500 euro. Ma ci sono anche casi di persone che pagano anche cifre più alte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Per risparmiare sulle bollette si finisce fregati"

Articoli correlati

Decreto energia, tagli alle bollette: quanto si potrebbe risparmiare(Adnkronos) – È atteso per oggi in Consiglio dei ministri il nuovo decreto energia destinato ad alleggerire le bollette di famiglie e imprese.

Decreto bollette, Azione Lecco: "Mancano misure strutturali per risparmiare 4 miliardi"Il partito: "Gare sulle concessioni idroelettriche e geotermiche: 6 miliardi di risparmi all'anno per famiglie e imprese, non solo interventi...

COME RISPARMIARE sulle BOLLETTE di LUCE e GAS - Qualche tips pratico utile

Contenuti e approfondimenti su Per risparmiare sulle bollette si...

Temi più discussi: Risparmiare sulle bollette, il progetto Enea e l’uso dell’intelligenza artificiale; Per risparmiare sulle bollette si finisce fregati; Fissa 12M e Flex: le offerte di Octopus Energia per risparmiare sulle bollette; Bonus Bollette 2026: arriva il nuovo contributo da 115 euro.

Risparmiare sulle bollette, il progetto Enea e l’uso dell’intelligenza artificialeGrazie all’intelligenza artificiale si potrà parlare con il sistema energetico domestico per tagliare i costi. Il progetto sviluppato dall’ateneo di Porto ed Enea ... ilsole24ore.com

Una vita in stile eco per risparmiareRisparmiare dai 700 ai 1.000 euro all'anno sulle bollette di acqua, luce e gas, tenere sotto controllo i consumi e abbattere una quota d'impatto ambientale in casa. Per farlo non e' necessario sobbarc ... televideo.rai.it

Quando il fai-da-te ti fa risparmiare - facebook.com facebook

Questa te la potevi risparmiare. Così la delusione è reciproca. Ma questo è. x.com