Koopmeiners si rilancia con l’Olanda | assist per Van Dijk ed ottima prestazione contro la Norvegia La sua partita

Nel match tra Olanda e Norvegia, Koopmeiners ha fornito un assist per Van Dijk, contribuendo alla vittoria della nazionale olandese. Durante la partita, ha mostrato una buona condizione fisica e una prestazione complessivamente positiva. La sua presenza in campo è stata costante, dimostrando sicurezza nella gestione del pallone e partecipando attivamente alle azioni offensive della squadra.

Kolo Muani vuole solo la Juve: messi in stand by tutti gli altri club. La posizione dei bianconeri Bernardo Silva confessa: «Ho pensato spesso di lasciare il Manchester City. Ecco il motivo» Frattesi Juventus, la pista si complica: l’Inter pensa di inserire il centrocampista in uno scambio. Le ultimissime Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffara Juventus Women, Supercoppa e Viareggio Cup al Museum. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners si rilancia con l’Olanda: assist per Van Dijk ed ottima prestazione contro la Norvegia. La sua partita Articoli correlati Formazioni ufficiali Olanda Norvegia: la scelta su Koopmeinersdi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Olanda Norvegia: la scelta su Koopmeiners in vista dell’amichevole in programma questa sera Alla... Leggi anche: Calciomercato Inter, nuovo nome dalla Germania per la difesa: paragone illustre con Van Dijk