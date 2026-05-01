Infantino punta alla conferma | ufficiale la sua candidatura per il ruolo di presidente FIFA Tutti i dettagli

Il presidente uscente della FIFA ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per un quarto mandato alla guida dell'organizzazione, che si concluderà nel 2031. La decisione è stata comunicata in vista delle prossime elezioni, senza ulteriori dettagli sul processo o sui candidati avversari. La sua candidatura è ora ufficiale e sarà valutata durante le prossime consultazioni interne.

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