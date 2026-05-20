Un’indagine condotta dall’Università del Molise esamina come eventi sportivi di grandi dimensioni influenzino le aree meno popolate e meno visitate. Lo studio analizza le modalità con cui le competizioni sportive portano afflusso di visitatori e stimolano attività economiche locali. Vengono valutate anche le strategie adottate per trasformare le gare in opportunità di sviluppo turistico e promozione del territorio. Il rapporto si concentra sui risultati concreti ottenuti in alcune comunità coinvolte.

? Punti chiave Come possono le gare sportive far crescere l'economia dei piccoli borghi?. Quali strategie trasformano una competizione in un volano per il turismo?. Chi sono gli esperti che guideranno il confronto all'Unimol?. Come si evita che l'impatto degli eventi sportivi rimanga solo passeggero?.? In Breve Convegno il 21 maggio 2026 presso l'Aula Magna dell'Unimol di Campobasso.. Relatori Filippo Bazzanella, Lorenzo Cortesi, Alessandra Ortenzi, Camillo Franchi Scarselli e Franco Morelli.. Obiettivo collegare grandi eventi sportivi e sviluppo economico dei piccoli borghi molisani.. Partecipazione istituzionale di Benito Suliani, Giuseppe Calcagno, Mimmo Mazzella e Vittorio Angelaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport e territorio: l’Unimol analizza l’impatto dei grandi eventi

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