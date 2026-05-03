Un nuovo studio condotto dall’Università del Molise analizza le problematiche legate all’emarginazione sociale nella regione. La ricerca si focalizza sulle modalità di housing temporaneo come possibile risposta ai bisogni emergenti nei quartieri molisani. Sono stati esaminati i cambiamenti nelle condizioni di vita e i bisogni di una parte della popolazione che si trova in situazioni di vulnerabilità. L’indagine cerca di capire quale ruolo possano avere queste soluzioni abitative temporanee.

? Cosa scoprirai Come possono le nuove soluzioni di housing temporaneo combattere l'emarginazione?. Quali nuovi bisogni sociali stanno emergendo nei quartieri del Molise?. Come possono le esperienze degli operatori cambiare le politiche regionali?. Chi guiderà il dialogo tra università e servizi sociali sul territorio?.? In Breve Conferenza a Campobasso presso l'Aula Franco Modigliani del Campus Vazzieri. Collaborazione tra UniMol, CROAS Molise, FIO.PSD e associazione FACED. Focus su pratiche di housing temporaneo per l'inclusione sociale. Tavola rotonda conclusiva con operatori di strada e centri di accoglienza. L’Università degli Studi del Molise organizza domani, lunedì 4 maggio, a Campobasso, una conferenza dedicata alla marginalità sociale per analizzare i nuovi bisogni che emergono nel territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuove sfide al welfare: l’UniMol analizza l’emarginazione in Molise

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