Grandi eventi in Puglia la Regione mette a disposizione 4 milioni di euro | Attrattiva per il territorio
La Regione Puglia ha annunciato di aver destinato 4,25 milioni di euro per finanziare la realizzazione di grandi eventi sul territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare l’attrattiva della regione attraverso iniziative che coinvolgano comunità e visitatori. La somma viene assegnata con l’intento di sostenere progetti e manifestazioni che si svolgono in diverse aree della regione, contribuendo così alla promozione culturale e turistica locale.
La Puglia mette a disposizione 4,25 milioni di euro per la produzione di grandi eventi nel territorio. E' quanto deciso dalla Giunta regionale che ha approvato il ristanziamento di fondi per la ‘Open Call Grandi Eventi’, per ospitare avvenimenti e rassegne dalla elevata capacità attrattiva.Nello.🔗 Leggi su Baritoday.it
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