Grandi eventi in Puglia la Regione mette a disposizione 4 milioni di euro | Attrattiva per il territorio

La Regione Puglia ha annunciato di aver destinato 4,25 milioni di euro per finanziare la realizzazione di grandi eventi sul territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare l’attrattiva della regione attraverso iniziative che coinvolgano comunità e visitatori. La somma viene assegnata con l’intento di sostenere progetti e manifestazioni che si svolgono in diverse aree della regione, contribuendo così alla promozione culturale e turistica locale.