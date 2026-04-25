Campionati Interregionali di Combattimento | nuove medaglie per la ASD Scuola TaeKwonDo Salerno

Da salernotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana del 18 e 19 aprile, si sono svolti i Campionati Interregionali di Combattimento presso il Palazzetto dello Sport “Play Hall” di Riccione. La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno, guidata dal Maestro Francesco Rocciola, ha partecipato con i propri atleti, conquistando diverse medaglie. La competizione ha visto la presenza di numerosi combattenti provenienti da diverse regioni italiane.

La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno del Maestro Francesco Rocciola vince con i propri atleti ai Campionati Interregionali di Combattimento in scena il 18 e 19 Aprile al Palazzetto dello Sport “Play Hall” di Riccione. Anche in questa occasione gli atleti salernitani diretti dal M° Francesco Rocciola.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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