Campionati Interregionali di Combattimento | nuove medaglie per la ASD Scuola TaeKwonDo Salerno

Durante il fine settimana del 18 e 19 aprile, si sono svolti i Campionati Interregionali di Combattimento presso il Palazzetto dello Sport “Play Hall” di Riccione. La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno, guidata dal Maestro Francesco Rocciola, ha partecipato con i propri atleti, conquistando diverse medaglie. La competizione ha visto la presenza di numerosi combattenti provenienti da diverse regioni italiane.

La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno del Maestro Francesco Rocciola vince con i propri atleti ai Campionati Interregionali di Combattimento in scena il 18 e 19 Aprile al Palazzetto dello Sport “Play Hall” di Riccione. Anche in questa occasione gli atleti salernitani diretti dal M° Francesco Rocciola.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Taekwondo, campionati interregionali: i ragazzi delle Fiamme Oro fanno incetta di medagliereTre ori, tre argenti e tre bronzi conquistati dagli atleti del gruppo sportivo della Polizia di StatoLa Sezione giovanile delle Fiamme Oro ha... Leggi anche: Taekwondo Salerno, pieno di medaglie al Torneo Nazionale di Combattimento Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taekwondo, al palazzetto di Quiliano tornano i campionati interregionali di combattimento; Otto medaglie per la Lanterna Taekwondo agli Interregionali di Quiliano; ASD Olympia Taekwondo Monopoli, l’impresa di Riccione: pioggia di medaglie al Campionato Interregionale; Boxe a Montecatini | i giovani talenti si sfidano al Palavinci. Otto medaglie per la Lanterna Taekwondo agli Interregionali di QuilianoAi campionati interregionali di combattimento di Quiliano buone prestazioni degli allievi del Maestro Terrile che conquistamo 3 ori 1 argento e 4 bronzi. I tre ori sono conquistato da Andrea Russo, An ... liguriasport.com Combattimento: trionfo per la Versus Legnano ai campionati italianiLa palestra di arti marziali Versus Legnano continua a collezionare successi a livello nazionale e si conferma un punto di riferimento per gli sport da combattimento e la difesa personale. Dopo le rec ... ticinonotizie.it Campionati Interregionali FIN – Girone 7 Pallanuoto Maschile Serie C Sabato 25 Aprile ore 13:00 Azzurra ‘99 Mediterraneo Sport Piscina Palatrincone – Monterusciello (NA) #mediterraneovillagetaranto #mediterraneosport #taranto #pa - facebook.com facebook