Scherma - settore giovanile TBB grande protagonista ai campionati interregionali | due ori e tanti podi

A Carrara, al campionato interregionale la TBB è stata assoluta protagonista, grazie a risultati di grande rilievo in tutte e tre le specialità. A seguire gli atleti, durante entrambe le giornate di gara, sono stati costantemente i maestri Roberto Tarfano, Maurizio Bigagli, Francesco Martinelli e Gioele Antonetti che hanno garantito supporto tecnico e presenza continua in pedana. La società ha conquistato ben due medaglie d’oro, diversi podi e numerosi piazzamenti, confermando l’ottimo livello del gruppo e la qualità del lavoro svolto. Sugli scudi Elia Pardini, categoria "Allievi" (classe 2012), autore di una prestazione straordinaria nella spada, dove ha conquistato il primo posto, dominando la competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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