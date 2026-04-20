Domani si svolgerà in Pakistan un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le discussioni rappresentano un tentativo di avvicinamento tra le due parti, nonostante le tensioni precedenti. La presenza di vari ostacoli, tra cui le posizioni assunte dai due governi, potrebbe influenzare l’esito delle trattative. La possibilità di un accordo rimane aperta, anche se le complicazioni non mancano.

Quando di mezzo c’è Donald Trump tutto è possibile. Anche che i colloqui tra Usa e Iran alla fine saltino. Ma, al momento, tutto sembra confermato per il nuovo round di negoziati, che inizierà oggi a mezzogiorno (ora di Islamabad) in Pakistan. Trump è ottimista ed è sicuro che oggi sarà firmato l’accordo con Teheran, altrimenti minaccia che cadranno “molte bombe” sull’Iran. Che, da parte sua, ha avuto dubbi sulla partecipazione ai colloqui dopo la cattura di un’imbarcazione che tentava di passare lo Stretto di Hormuz. Proprio lo Stretto è uno dei punti su cui le distanze restano maggiori, così come sul nucleare. Usa-Iran, confermati i nuovi negoziati in Pakistan.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Usa-Iran, domani nuovo round di negoziati in Pakistan: l’intesa è possibile

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Confronto a L’Aria che tira su Iran, strategia Usa, governo Meloni e immobilismo dell’Europa. Qui i miei interventi. Link: x.com