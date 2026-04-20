Usa-Iran domani nuovo round di negoziati in Pakistan | l’intesa è possibile

Da lanotiziagiornale.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolgerà in Pakistan un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le discussioni rappresentano un tentativo di avvicinamento tra le due parti, nonostante le tensioni precedenti. La presenza di vari ostacoli, tra cui le posizioni assunte dai due governi, potrebbe influenzare l’esito delle trattative. La possibilità di un accordo rimane aperta, anche se le complicazioni non mancano.

Quando di mezzo c’è Donald Trump tutto è possibile. Anche che i colloqui tra Usa e Iran alla fine saltino. Ma, al momento, tutto sembra confermato per il nuovo round di negoziati, che inizierà oggi a mezzogiorno (ora di Islamabad) in Pakistan. Trump è ottimista ed è sicuro che oggi sarà firmato l’accordo con Teheran, altrimenti minaccia che cadranno “molte bombe” sull’Iran. Che, da parte sua, ha avuto dubbi sulla partecipazione ai colloqui dopo la cattura di un’imbarcazione che tentava di passare lo Stretto di Hormuz. Proprio lo Stretto è uno dei punti su cui le distanze restano maggiori, così come sul nucleare. Usa-Iran, confermati i nuovi negoziati in Pakistan.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

usa iran domani nuovo round di negoziati in pakistan l8217intesa 232 possibile
© Lanotiziagiornale.it - Usa-Iran, domani nuovo round di negoziati in Pakistan: l’intesa è possibile

Notizie correlate

Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del...

Leggi anche: Usa-Iran, altro rinvio: nuovo round di negoziati la prossima settimana

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Trump attacca Meloni, Usa-Iran verso nuovi colloqui. Il piano dell'Europa per Hormuz; Teheran richiude Hormuz: 'L'accordo con gli Usa è lontano'. Trump: 'Israele vero alleato non come altri' - LIVE; I colloqui a Islamabad vanno avanti, su Hormuz forte disaccordo Iran-Usa. Trump: Comunque vada, vinceremo; Il nodo nucleare nei nuovi colloqui Usa-Iran in Pakistan e altre notizie interessanti.

usa iran usa iran domani nuovoNEGOZIATI USA-IRAN: VANCE E GHALIBAF DOMANI IN PAKISTAN | Trump: accordo si fa, nessuna proroga della treguaCaos negoziati USA-Iran in Pakistan: cosa succede oggi alla vigilia della scadenza tregua tra Hormuz, sequestro navi e uranio-nucleare ... ilsussidiario.net

usa iran usa iran domani nuovoIran-Usa, Trump: Accordo o sarà distruzione. Prezzi petrolio in forte rialzo per escalation guerra - DirettaWall Street Journal: le forze armate statunitensi stanno utilizzando imbarcazioni senza equipaggio per rimuovere le mine posizionate dall'Iran nello Stretto di Hormuz In bilico il secondo round di neg ... adnkronos.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.