L’Iran ha respinto il secondo round di colloqui a Islamabad | Richieste Usa eccessive Trump | Accordo o li distruggeremo – La diretta

L’Iran ha annunciato di aver respinto il secondo round di colloqui a Islamabad, definendo le richieste degli Stati Uniti eccessive. La situazione si è riaccesa dopo un breve periodo di apparente distensione, che aveva visto la riapertura dello Stretto di Hormuz e un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Libano. Donald Trump ha dichiarato che, in assenza di un accordo, si procederà alla distruzione delle infrastrutture iraniane.

L’illusione di una distensione è durata solo poche ore. Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz seguita al cessate il fuoco tra Usa e Libano, il braccio di ferro tra Washington e Teheran è tornato a farsi serrato. A innescare il nuovo strappo è stata la fermezza di Donald Trump: il blocco dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile per tutte le navi da e per l’Iran, non si tocca. Una linea rossa invalicabile per Teheran che, per tutta risposta, ha deciso di sigillare nuovamente il passaggio strategico. Il fronte diplomatico intanto vede da una parte il leader iraniano Ghalibaf che gela le speranze di una soluzione rapida affermando che «l’accordo è ancora lontano»; dall’altra, il presidente Usa che lancia un monito durissimo: «Non potete ricattarci».🔗 Leggi su Open.online

Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia

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