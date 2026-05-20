Spilimbergo | il grande cinema svela i suoi segreti con Montesi

A Spilimbergo si svolge un evento dedicato al grande cinema, con un focus sulle riprese internazionali e i momenti più riservati degli attori coinvolti. La manifestazione mette in luce come le scene sul set si collegano alla vita quotidiana e alle location locali. Sono presenti incontri e proiezioni che illustrano le fasi di produzione e le scelte artistiche dietro le quinte. L'attenzione si concentra sui dettagli delle riprese e sui personaggi che partecipano alle riprese esterne.

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? Domande chiave Chi sono gli attori internazionali catturati negli istanti più privati?. Come si intreccia il dietro le quinte del cinema con Spilimbergo?. Quali segreti rivelano gli scatti inediti di Stefano Cristiano Montesi?. Dove si nascondono i tesori artistici tra la mostra e il borgo?.? In Breve Curatela affidata ad Antonio Maraldi e Alvise Rampini presso Palazzo Tadea.. Festival Giornate della Luce previsto dal 6 al 14 giugno 2026.. Mostra aperta al pubblico fino al 6 settembre 2026.. Percorso turistico include Duomo, Palazzo Monaco e Scuola Mosaicisti del Friuli.. Dal 7 giugno al 6 settembre 2026 Palazzo Tadea ospiterà la mostra Stelle, esposizione dedicata allo sguardo fotografico di Stefano Cristiano Montesi nel contesto delle Giornate della Luce a Spilimbergo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spilimbergo: il grande cinema svela i suoi segreti con Montesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Le giornate della luce, a Spilimbergo la mostra fotografica "stelle", personale di Stefano Cristiano MontesiSPILIMBERGO - Inaugura la dodicesima edizione delle Giornate della Luce di Spilimbergo, sabato 6 giugno, la mostra fotografica Stelle, che racconta... Il Salento svela i suoi segreti: viaggio tra castelli, abbazie e boschi poeticiPer le Giornate Fai di primavera, la provincia di Lecce apre le porte di ben diciassette luoghi d’eccezione, dalla millenaria Abbazia di Cerrate alle... Giornate della Luce, a Spilimbergo la mostra di Stefano Cristiano MontesiDal 6 al 14 giugno 2026 il festival porta a Spilimbergo mostre, omaggi e fotografie di scena dedicate al cinema. nordest24.it