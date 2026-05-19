Le giornate della luce a Spilimbergo la mostra fotografica stelle personale di Stefano Cristiano Montesi

Da pordenonetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SPILIMBERGO - Inaugura la dodicesima edizione delle Giornate della Luce di Spilimbergo, sabato 6 giugno, la mostra fotografica Stelle, che racconta il cinema tra set e ritratti, la personale di Stefano Cristiano Montesi, uno dei più autorevoli fotografi di scena italiani, che attraverso il suo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Lenù” e il diritto alle cure palliative: una mostra fotografica racconta le giornate di ElenaBrescia, 9 aprile 2026 – “Ci siamo messe a disposizione perché è fondamentale portare avanti la causa delle cure palliative e dare risalto ad una...

Terni, al Caffè Cavour la mostra fotografica “Windows” di Stefano TanciniSarà inaugurata sabato 28 marzo a Terni la mostra fotografica “Windows” di Stefano Tancini, un percorso visivo che esplora il rapporto tra spazio...

stefano cristiano montesi le giornate della luceCon Stelle i ritratti del cinema danno il via alle Giornate della Luce(ANSA) - SPILIMBERGO, 18 MAG - Sarà la mostra fotografica Stelle, personale di Stefano Cristiano Montesi, a inaugurare la 12/a edizione de Le Giornate della Luce di Spilimbergo (Pordenone) sabato 6 gi ... msn.com

stefano cristiano montesi le giornate della luceGiornate della Luce, a Spilimbergo la mostra di Stefano Cristiano MontesiDal 6 al 14 giugno 2026 il festival porta a Spilimbergo mostre, omaggi e fotografie di scena dedicate al cinema. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web