Le giornate della luce a Spilimbergo la mostra fotografica stelle personale di Stefano Cristiano Montesi

SPILIMBERGO - Inaugura la dodicesima edizione delle Giornate della Luce di Spilimbergo, sabato 6 giugno, la mostra fotografica Stelle, che racconta il cinema tra set e ritratti, la personale di Stefano Cristiano Montesi, uno dei più autorevoli fotografi di scena italiani, che attraverso il suo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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