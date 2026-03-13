Il Salento svela i suoi segreti | viaggio tra castelli abbazie e boschi poetici

Questa mattina a Bari, nella Sala Di Jeso del Palazzo di presidenza della Regione Puglia, è stata presentata la 34esima edizione delle Giornate Fai di primavera. L’evento coinvolgerà diverse località del Salento, con visite a castelli, abbazie e boschi poetici. La manifestazione, organizzata dal Fai, si svolgerà nei prossimi giorni e prevede aperture straordinarie di numerosi siti storici e naturalistici della regione.

Per le Giornate Fai di primavera, la provincia di Lecce apre le porte di ben diciassette luoghi d'eccezione, dalla millenaria Abbazia di Cerrate alle leggende di Casarano e Morciano di Leuca LECCE – La 34esima edizione delle Giornate Fai di primavera è stata presentata questa mattina a Bari, nella Sala Di Jeso del Palazzo di presidenza della Regione Puglia. L'evento, in programma per sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, vedrà la Puglia protagonista con 48 aperture straordinarie, ma sarà la provincia di Lecce a guidare la manifestazione con ben 17 siti d'eccezione. Come sottolineato dall'assessora Silvia Miglietta e dal presidente Fai Puglia Saverio Russo, l'iniziativa non è solo una celebrazione della bellezza, ma un'occasione cruciale per sostenere la tutela del territorio attraverso contributi liberi.