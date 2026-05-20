Il club della città ha concluso la stagione in Serie C, dopo aver disputato 14 anni di Serie A e Serie B. La decisione di retrocedere comporta il calo sostanziale dei ricavi derivanti dai diritti televisivi, che rappresentavano una fonte di entrate significative. La società ora si concentra sul rilancio attraverso investimenti sui giovani talenti, lasciando da parte le risorse spendibili in passato. La decisione di ripartire dalla terza serie segna un cambio di strategia importante per il club.

La Spezia, 20 maggio 2026 – Se nel Golfo dei Poeti si tenta di processare la reale portata di una Serie C giunta dopo 14 anni di grande calcio, il destino economico dello Spezia si decide sull’asse Boston-New York. È lì che il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano (che è atteso per oggi o domani in città) stanno ridisegnando i flussi di cassa per assorbire lo shock finanziario del verdetto di Pescara di dodici giorni fa, quantificando l’esatto fabbisogno di capitale che la proprietà dovrà immettere per ripianare le perdite. La retrocessione, d’altra parte, impone una drastica ristrutturazione aziendale per evitare un progressivo default tecnico dovuto allo sbilanciamento tra costi strutturali e ricavi minimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia ridimensionato in Serie C: addio ai milioni dei diritti Tv, si riparte puntando sui giovani

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