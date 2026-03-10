Sguardi Altrove il cinema è donna Tra impegno e realtà aumentata | Luce sui diritti e voce ai giovani

Al festival Sguardi Altrove, il cinema si anima con registe che esplorano temi come i diritti e le sfide dei giovani. La rassegna presenta opere che affrontano le reti visibili e invisibili, integrando anche elementi di realtà aumentata e intelligenza artificiale. Le registe partecipanti si confrontano con linguaggi innovativi, portando sul grande schermo storie di donne e giovani, senza limiti geografici o stilistici.

Sguardi Altrove, sguardi senza confine, sguardi di registe che affrontano "Reti visibili e invisibili" e che si confrontano con i nuovi linguaggi e l'intelligenza artificiale. Comincia oggi la 33esima edizione di Sguardi Altrove Women's International Film Festival che fino al 28 marzo si diffonderà tra sale cinematografiche, università e auditorium di Milano, Pavia e Rho con 79 titoli da 22 Paesi e incontri. Arricchiti quest'anno anche da un focus su Olimpiadi e Paralimpiadi (con 5 Nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans di Elisa Mereghetti e Marco Mensa e L'azzurro in alto e l'oro dentro di Pepi Romagnoli, e la serie tv I fantastici...

