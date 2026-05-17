Chiusura del corso in fisioterapia | Spezia non deve rassegnarsi Si tolgono prospettive ai giovani

La chiusura della sede distaccata nel Polo Didattico spezzino del corso di fisioterapia ha suscitato reazioni tra studenti e insegnanti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’università, che ha spiegato come questa scelta sia legata a questioni di riorganizzazione amministrativa. La notizia ha generato preoccupazioni sulla possibilità di proseguire gli studi nella zona, e sono state avviate discussioni per trovare soluzioni alternative. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui percorsi di formazione ancora disponibili è stato ancora reso noto.

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