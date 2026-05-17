Chiusura del corso in fisioterapia | Spezia non deve rassegnarsi Si tolgono prospettive ai giovani
La chiusura della sede distaccata nel Polo Didattico spezzino del corso di fisioterapia ha suscitato reazioni tra studenti e insegnanti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’università, che ha spiegato come questa scelta sia legata a questioni di riorganizzazione amministrativa. La notizia ha generato preoccupazioni sulla possibilità di proseguire gli studi nella zona, e sono state avviate discussioni per trovare soluzioni alternative. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui percorsi di formazione ancora disponibili è stato ancora reso noto.
La Spezia, 17 maggio 2026 – La chiusura della sede distaccata nel Polo Didattico spezzino del corso di laurea in fisioterapia dell’Università di Genova alla Spezia torna al centro dell’azione del Partito Democratico che ha chiesto con una mozione presentata a sindaco e giunta di favorire l’apertura di un tavolo di confronto con Regione Liguria, Università e Asl. LO hanno ribadito i consiglieri comunali di opposizione Marina Giannetti e Marco Raffaelli. Una chiusura che, secondo i Dem, va ben oltre il disagio provocato dalla cancellazione di un corso universitario. “È stato tolto un pezzo di futuro alla città – spiegano Giannetti e Raffaelli – perché il corso di laurea in fisioterapia non era affatto un’esperienza marginale, ma semmai realtà consolidata del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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