Spari nella notte a Misterbianco colpite due auto in sosta
Nella notte a Misterbianco, in viale Lenin, sono state udite alcune raffiche di arma da fuoco intorno alle due del mattino. Due auto parcheggiate lungo la strada sono state colpite dai colpi. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gli accertamenti e i rilievi. La zona è stata chiusa temporaneamente per le verifiche. Indagini in corso per identificare eventuali responsabili.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura in viale Lenin nelle prime ore del mattino. Momenti di tensione nella notte a Misterbianco, dove intorno alle due del mattino sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in viale Lenin. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della tenenza di Fontanarossa per avviare gli accertamenti e ricostruire quanto accaduto. Due vetture danneggiate dai proiettili. I colpi hanno raggiunto due automobili parcheggiate lungo la strada, una Renault utilitaria e una Fiat 500. Secondo le prime informazioni, i veicoli sarebbero stati colpiti probabilmente in maniera accidentale, anche se non si esclude che chi ha sparato volesse soltanto intimidire senza provocare vittime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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