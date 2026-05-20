Spari nella notte a Misterbianco colpite due auto in sosta

Nella notte a Misterbianco, in viale Lenin, sono state udite alcune raffiche di arma da fuoco intorno alle due del mattino. Due auto parcheggiate lungo la strada sono state colpite dai colpi. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gli accertamenti e i rilievi. La zona è stata chiusa temporaneamente per le verifiche. Indagini in corso per identificare eventuali responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui