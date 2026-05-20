Spari nella notte a Misterbianco colpite due auto in sosta

Da dayitalianews.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Misterbianco, in viale Lenin, sono state udite alcune raffiche di arma da fuoco intorno alle due del mattino. Due auto parcheggiate lungo la strada sono state colpite dai colpi. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gli accertamenti e i rilievi. La zona è stata chiusa temporaneamente per le verifiche. Indagini in corso per identificare eventuali responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura in viale Lenin nelle prime ore del mattino. Momenti di tensione nella notte a Misterbianco, dove intorno alle due del mattino sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in viale Lenin. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della tenenza di Fontanarossa per avviare gli accertamenti e ricostruire quanto accaduto. Due vetture danneggiate dai proiettili. I colpi hanno raggiunto due automobili parcheggiate lungo la strada, una Renault utilitaria e una Fiat 500. Secondo le prime informazioni, i veicoli sarebbero stati colpiti probabilmente in maniera accidentale, anche se non si esclude che chi ha sparato volesse soltanto intimidire senza provocare vittime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

spari nella notte a misterbianco colpite due auto in sosta
© Dayitalianews.com - Spari nella notte a Misterbianco, colpite due auto in sosta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Rissa nella zona della Fiera, poi l'agguato nella notte: spari contro una casa e un'auto

Spari nella notte a Ostia: colpi contro un portone e un’auto in via delle AzzorreMomenti di paura nella notte a Ostia, sul litorale romano, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in via delle Azzorre.

spari nella notte aMisterbianco, spari nella notte a Lineri: duello tra scooter, colpite auto in sosta. Indagano i CarabinieriQuattro colpi di pistola nella notte nel quartiere di Lineri, a Misterbianco, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, due scooter si sarebbero fronteggiati sparandosi contro: i proiettili avreb ... cataniaoggi.it

spari nella notte aCERIGNOLA SPARI Cerignola, spari contro abitazioni e auto in sosta: paura nella zona del Parco della MezzalunaCERIGNOLA – Momenti di paura e indignazione a Cerignola dopo quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nella zona del Parco della Mezzaluna, dove alcuni colpi sarebbero stati esplosi contro au ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web