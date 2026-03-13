Spari nella notte a Ostia | colpi contro un portone e un’auto in via delle Azzorre

Nella notte a Ostia, sul litorale romano, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. I proiettili hanno colpito un portone e un’auto in via delle Azzorre. La sparatoria ha provocato momenti di paura tra i residenti, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o movente dell’episodio.

Momenti di paura nella notte a Ostia, sul litorale romano, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in via delle Azzorre. Gli spari hanno colpito il portone di un palazzo e un’auto parcheggiata in strada, senza provocare feriti ma creando forte allarme tra i residenti del quartiere. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino e sono stati alcuni abitanti della zona, svegliati dal rumore degli spari, a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i proiettili hanno danneggiato il portone di uno stabile e una vettura parcheggiata nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

