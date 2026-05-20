Spari contro le finestre | un proiettile finisce nell' appartamento

Nella serata di ieri, ignoti hanno sparato colpi d’arma da fuoco contro le finestre di un appartamento situato in via Dublino 25. Uno dei proiettili ha raggiunto l’interno dell’abitazione, senza causare feriti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La zona è stata isolata mentre si svolgevano i rilievi e le verifiche di rito. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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